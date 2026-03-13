Меню
Yйлену оңай
Расписание сеансов Yйлену оңай, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Yйлену оңай, 2026 в Аксае
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Yйлену оңай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
19:30
от 2200 ₸
21:20
от 2200 ₸
23:10
от 2200 ₸
00:55
от 2200 ₸
