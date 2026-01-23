Меню
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Аксае
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
13:45
от 1800 ₸
15:35
от 1800 ₸
19:00
от 2200 ₸
20:45
от 2200 ₸
22:30
от 2200 ₸
00:15
от 2200 ₸
