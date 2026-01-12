Меню
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Аксае
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Уральск
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
23:50
от 2000 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
