Киноафиша
Фильмы
№37
Расписание сеансов №37, 2025 в Аксае
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
14:15
от 1800 ₸
16:00
от 1800 ₸
17:45
от 2200 ₸
19:30
от 2200 ₸
21:15
от 2200 ₸
23:00
от 2200 ₸
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
