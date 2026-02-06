Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Аксае

Расписание сеансов Убежище, 2026 в Аксае

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Уральск

Сегодня 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
21:40 от 2400 ₸
Көркем г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
16:45 от 1800 ₸ 18:45 от 2200 ₸ 20:45 от 2200 ₸ 22:45 от 2200 ₸ 00:45 от 2200 ₸
Полное расписание и билеты
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
«Триггер» с элементами мистики: новый детектив ТВ-3 ждут не меньше, чем премьеры НТВ
В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше