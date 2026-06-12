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Холоп 3
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Аксае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
23:40
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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